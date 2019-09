Τα ξημερώματα του Σαββάτου ο Ράφα Ναδάλ θ' αντιμετωπίσει τον νεαρό και πρωτάρη Ματέο Μπερετίνι στον ημιτελικό του US Open.

Ο Ισπανός είναι το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής αλλά θα πρέπει να παίξει καλά για να ξεπεράσει το εμπόδιο του φορμαρισμένου Ιταλού!

Σύμμαχος του σ' αυτή την προσπάθεια είναι και η παράδοση. Αυτός θα είναι ο 33ος ημιτελικός του σε Grand Slam και στους 32 που προηγήθηκαν έχει χάσει μόλις σε 6!

Αναλυτικά οι ήττες του σε ημιτελικούς:

2008

Australian Open: Nadal-Tsonga 2-6, 3-6, 2-6

US Open: Nadal-Murray 2-6, 6-7 (5), 6-4, 4-6

2009

US Open: Nadal-Del Potro 2-6, 2-6, 2-6

2018

Wimbledon: Nadal-Djokovic 4-6, 6-2, 6-7 (9), 6-3, 8-10

US Open: Nadal-Del Potro 6-7 (3), 2-6 (RET)

2019

Wimbledon: Nadal-Federer 6-7 (3), 6-1, 3-6, 4-6