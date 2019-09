Στην πρώτη της συμμετοχή στο US Open η Μπιάνκα Βανέσα Αντρεέσκου έφτασε στον ημιτελικό!

Η 19χρόνη τενίστρια από τον Καναδά έγραψε ιστορία αφού κέρδισε με ανατροπή με 3-6, 6-2, 6-3 την έμπειρη Ελίζ Μέρτενς και θα παίξει την Παρασκευή (04:00) με την Μπένσιτς για μια θέση στον τελικό του Σαββάτου!

Το κορίτσι από το Οντάριο που γεννήθηκε στις 16 Ιουνίου 2000 είναι ήδη στο Νο9 της παγκόσμιας κατάταξης ενώ μέσα στο 2019 έχει κερδίσει τα top τουρνουά στο Indian Wells και Rogers Cup!

Στο 1ο σετ η Μέρτενς θα φτάσει στο 3-1 με μπρέικ και στο 5-2! Η Καναδή θα μειώσει σε 5-3 αλλά θα χάσει το σετ με 6-3.

Η Αντρεέσκου αρχίζει με ... φόρα στο 2ο σετ με μπρέικ στο 0-2 αλλά θα ισοφαριστεί σε 2-2 με μπρέικ στο 1-2 και θα πάρει πάλι το προβάδισμα με 2-3!

Χωρίς να χάσει πόντο στο 6ο θα το κερδίσει για το 2-4 και μάλιστα με μπρέικ! Η 19χρόνη από τον Καναδά θα συνεχίσει με νέο κερδισμένο γκέιμ (2-5) και το παιχνίδι θα κριθεί στο 3ο σετ αφού φτάνει στο 2-6.

Στο 2ο η Αντρεέσκου θα προηγηθεί με 1-2 και 2-3 αλλά η Μέρτενς θα ισοφαρίσει σε 3-3 και το σετ αρχίζει ξανά... Με love γκέιμ θα έρθει το 3-4 για την 19χρόνη και το μπρέικ θα την φέρει ένα γκέιμ μακριά από τη νίκη (3-5).

Η νίκη είναι απλά διαδικαστικό θέμα...

O αγώνας είχε διάρκεια 2.01. Η Μπιάνκα είχε 39-22 winnersκαι 85-75 πόντους. Τα αβίαστα λάθη ήταν 33-27 για την τενίστρια από τον Καναδά ενώ τα μπρέικ πόιντ ήταν 4/16 για την νικήτρια και 2/6 για την ηττημένη.

Bianca breaks!

The 19-year-old grabs the break to take a 5-3 lead in the third.@Bandreescu_ | #USOpen pic.twitter.com/TU5QL6CFkh

— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2019