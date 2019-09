US Open: Ένας Ρωμαίος στα ημιτελικά της Νέας Υόρκης (vids)

Ο Ιταλός Ματέο Μπερετίνι έκανε την... έπληξη στα προημιτελικά του US Open και για πρώτη φορά στην καριέρα του θα παίξει στους "4" στη Νέα Υόρκη.

Μόλις στη 2η συμμετοχή του στο US Open ο Μπερετίνι συνεχίζει τα ... θαύματα κερδίζοντας με 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-6 (5) τον έμπειρο Γάλλο Γκαέλ Μονφίς και θα περιμένει τον νικητή του αγώνα του Ναδάλ με τον Σβάρτσμαν στον 2ο ημιτελικό.

Ο Γάλλος ξεκίνησε πολύ δυνατά τον αγώνα αποφασισμένος να κερδίσει έχοντας στην εξέδρα και την συμπαράσταση της αγαπημένης του Ελίνας Σβιτολίνα.

Γρήγορα όμως βρέθηκε πίσω με 2-1 σετ και αν και ισοφάρισε δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη η οποία θα του έδινε το εισιτήριο για τα ημιτελικά αλλά και για την επάνοδο του στο top-10 της παγκόσμιας κατάταξης.

Στο 5ο και τελευταίο σετ ο Ιταλός θα φτάσει σε μπρέικ (1-0), ο Γάλλος θα το πάρει πίσω (2-1) και ο Ιταλός με μπρέικ θα κάνει το 4-2 και εν συνεχεία το 5-2!

Ο Μονφίς δεν είχε πει όμως την τελευταία του λέξη! Με 3 σερί κερδισμένα γκέιμ ισοφαρίζει σε 5-5 έχοντας φτάσει σε μπρέικ στο 4-5 και αφού "σβήνει" ματς πόιντ στο 3-5!

Αντέχει στην πίεση ο Ιταλός και κερδίζει το 11ο (6-5). Στο 12ο γκέιμ ο Μονφις θα "σβήσει" άλλα 2 ματς πόιντ του Ιταλού και θα στείλει το παιχνίδι στο τάι μπρέικ!

Ο Ιταλός θα προηγηθεί με 2-0 και 4-1 θα κρατήσει το +2 (5-3) αλλά ο Γάλλος θα μειώσει σε 5-4! Ο Μπερετίνι παίρνει βαθιά ανάσα (6-4) και θα έχει διπλό ματς πόιντ! Ο Μοφνίς θ' απαντήσει με το 6-5 αλλά ο Ιταλός θα πάρει το τάι μπρέικ με 7-5 και μαζί και το παιχνίδι. Χρειάστηκε 5 ματς πόιντ για να κερδίσει!

Ο αγώνας είχε διάρκεια 3.56! Οι άσοι ήταν 15-10 για τον Μπερετίνι, τα διπλά λάθη 17-6 για τον Μονφίς και οι winners 53-41 για τον Ιταλό. Ο νικητής είχε 64 έναντι 51 αβίαστα λάθη και κέρδισε 164 πόντους (159).

Ο ηττημένος είχε 5/15 μπρέικ ποιντ και ο νικητής 6/17.

Μετά το Wimbledon

Ο Ματέο ,με καταγωγή από τη Ρώμη, συμμετέχει μόλις για 8η φορά σε Grand Slam και πριν από την έναρξη του US Open η μεγαλύτερη του επιτυχία ήταν η πρόκριση στον 4ο γύρο στο Wimbledon.

Τότε είχε αποκλειστεί από τον Φέντερερ ενώ αξίζει να θυμίσουμε πως με τον Ιταλό έπαιξε τον τελευταίο του αγώνα στο Λονδίνο ο Μάρκος Παγδατής.

Στη Νέα Υόρκη θα γίνει ο νεότερος μετά από τον Τζόκοβιτς από το 2010 και μετά που θα παίξει σε ημιτελικό.

He can finally breathe! On his 5th match point, Matteo Berrettini finally closes out Monfils in an absolute epic in Arthur Ashe Stadium!#USOpen pic.twitter.com/IAzTbhZkqL — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2019

When that Berrettini backhand goes BANG @usopen pic.twitter.com/rMnHWQflDi — ATP Tour (@ATP_Tour) September 4, 2019