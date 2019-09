US Open: Η Μπέντσιτς κράτησε ψηλά τη σημαία της Ελβετίας (vids)

Ιστορία έγραψε η Μπελίντα Μπέντσιτς στη Νέα Υόρκη.

Μπορεί οι συμπατριώτες της Ρότζερ Φέντερερ και Σταν Βαβρίνκα να μην συνεχίζουν στο US Open αλλά εκείνη έφτασε για πρώτη φορά στην καριέρα της σε ημιτελικό σε Grand Slam.

Η Ελβετία είναι ξανά στις γυναίκες σε ημιτελικό στο US Open μετά από το 2001 όταν είχε παίξει τότε η Μαρτίνα Χίνγκις.

Η γεννημένη το 1997 Μπελίντα τα κατάφερε στην 20η παρουσία της σε Grand Slam κερδίζοντας με 7-6 (5), 6-3 την Ντόνα Βέκιτς στον προημιτελικό.

H Μπέντσιτς θα παίξει στον ημιτελικό με την νικήτρια του αγώνα της Αντρέσκου με την Μέρτενς.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 1.41. Η νικήτρια είχε 8-4 άσους. Είχε επίσης 20-28 winners και 3/8 μπρέικ πόιντ έναντι 1/1 της Βέκιτς.

Τα αβίαστα λάθη ήταν 28-21 για την Κροάτισα και τα διπλά λάθη 7-1 για την Μπένσιτς.

Με την πρόκριση της στα ημιτελικά επιστρέφει στο top-10 και στο Νο8 από το Νο12 που ήταν πριν από το US Open.

A maiden Grand Slam semifinal!@BelindaBencic gets past Vekic and it's all joy on court...#USOpen pic.twitter.com/Jzq6Gqp2tc

— US Open Tennis (@usopen) September 4, 2019