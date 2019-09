Δυο ελληνόπουλα στην "καρδιά" του US Open (vid)

Δυο ελληνόπουλα που ζουν στη Νέα Υόρκη και είναι μέλη της κοινότητας του τένις στο "Μεγάλο Μήλο" παρουσίασε το US Open.

Ο Γιώργος Δέλλας από την Ήπειρο είναι στη Νέα Υόρκη από το 2014 και δουλεύει στην IBM και ο Μηνάς Κωνσταντίνου έφυγε από την Ελλάδα το 2010 για να κάνει τα όνειρα του πραγματικότητα στις ΗΠΑ.

Οι δυο τους είναι περήφανοι για την κατάταγωγή τους, για τον Τσιτσιπά και τον Σάμπρας αλλά και για την ενασχόληση τους με το τένις.

From Greece to New York...

Meet the faces of the tennis community in this city.#USOpen pic.twitter.com/OeBYat0qz0

