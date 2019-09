US Open: Νίκη Νο100 και ημιτελικός για την Σερένα (vids)

Με την 100η νίκη της στο US Open η Σερένα Ουίλιαμς προκρίθηκε στον 13ο ημιτελικό της καριέρας της στη Νέα Υόρκη.

H Σερένα κέρδισε με 6-1, 6-0 την Κινέζα Κιανγκ Γουάνγκ και είναι η 2η παίκτρια στην ιστορία του US Open μετά από την Κρις Έβερτ που έχει τριψήφιο αριθμό σε νίκες.

Στον ημιτελικό της Πέμπτης θα παίξει με την Ουκρανή Ελίνα Σβιτολίνα και θέλει να είναι στον τελικό του Σαββάτου για 2η συνεχή χρονιά για να διεκδικήσει τον 7ο τίτλο της στο τουρνουά της Νέας Υόρκης.

Ο αγώνας που είχε διάρκεια μόλις 44' δεν χωράει και πολλά σχόλια αφού η Σερένα "κατάπιε" την Γουάνγκ!

Η Σερένα είχε 24-0 winners, 5/5 μπρέικ πόιντ έναντι 0/0 και 49-15 πόντους.

Στο 1ο σετ η Σερένα θα φτάσει με μπρέικ στο 2-0 και ξανά με μπρέικ στο 4-0! Θα πατήσει... γκάζι για το 5-0 και η Κινέζα θα ρισκάρει για να μειώσει σε 5-1 πριν έρθει η επικράτηση της Αμερικανίδας με 6-1 σε 23'.

Οι winners ήταν 12-0 για την Ουίλιαμς όπως και οι πόντοι 26-11.

Με μπρέικ θ' ανοίξει το 2ο σετ (1-0) φυσικά για την Σερένα και πάλι με μπρέικ θα προηγηθεί με 3-0! Το 5-0 θα έρθει μ' άνεση και με μπρέικ και η Αμερικανίδα απλά θα κλείσει με 6-0 το παιχνίδι!

Για την ιστορία η Σερένα είχε κερδίσει σε προημιτελικό με 6-0, 6-0 την Ναβάρο το 2013 ενώ τελευταία φορά που δεν έχασε γκέιμ σε σετ στο US Open ήταν το 2018 όταν και επικράτησε στον ημιτελικά με 6-3, 6-0 της Σεβάστοβα.

