US Open: Πρώτη φορά στα ημιτελικά η Σβιτολίνα (vids)

Συνέχεια στις εντυπωσιακές εμφανίσεις σε Grand Slam δίνει στη Νέα Υόρκη η Ελίνα Σβιτολίνα.

Η Ουκρανή που είναι στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε με 6-4, 6-4 την Τζοάνα Κόντα στον προημιτελικό και θα παίξει για πρώτη φορά στην καριέρα της σε ημιτελικό στο US Open.

Εκεί θα "συναντήσει" την νικήτρια του αγώνα Ουίλιαμς-Γουάνγκ και θα μάθει σε λίγες ώρες την αντίπαλο της.

Η Ελίνα που μέσα στο 2019 έφτασε στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης, έχει έναν προημιτελικό στο Australian Open, έναν 3ο γύρο στο Roland Garros, τον ημιτελικό στο Wimbledon και ήδη ένα ημιτελικό στο US Open.

Για να κερδίσει την Αγγλίδα χρειάστηκαν 1.40'. Η Σβιτολίνα δεν είχε κανένα διπλό λάθος (1 η Κόντα), είχε όμως 13-35 αβίαστα λάθη! Η Κόντα είχε 24-16 winners και η Ουκρανή είχε 4/8 μπρέικ πόιντ έναντι 2/3.

Breaking new ground in the Big @ElinaSvitolina | #USOpen | #WomenWorthWatching pic.twitter.com/iUyanHzWup

Svitolina Strikes!

She leads Konta 4-3 in the 1st set in Arthur Ashe Stadium...#USOpen | #WomenWorthWatching pic.twitter.com/OeVKoXt80i

— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2019