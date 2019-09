Ίσως τον καλύτερο πόντο του US Open κέρδισε ο Ράφα Ναδάλ στο φινάλε του αγώνα του με τον Μάριν Τσίλιτς.

Ο Ισπανός είναι μπροστά με 5-2 στο 4ο σετ και με μια εκπληκτική έμπνευση που σηκώνει όρθιους όλους τους θεατές στο "Άρθουρ Ας" θα φτάσει στο ματς πόιντ και θα κερδίσει!

Φοβερός Ναδάλ που δεν άφησε τον αντίπαλο του να ελπίζει σε νίκη!

This is what they paid for! This is what they want!

@usopen | @RafaelNadal | #USOpen pic.twitter.com/3n8YYby0ws

