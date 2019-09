Για 9η φορά σε 15 συμμετοχές στο US Open ο Ράφα Ναδάλ θα προκριθεί στα προημιτελικά του US Open συνεχίζοντας στο δρόμο προς τον 4ο του τίτλο στη Νέα Υόρκη.

Ο Ισπανός τενίστας (Νο2) κέρδισε με 6-3, 3-6, 6-1, 6-2 τον νικητή του 2014 Μάριν Τσίλιτς και θα παίξει με τον Αργεντίνο Ντιέγκο Σβάρτσμαν για μια θέση στον ημιτελικό.

Ο Ναδάλ είναι ο μοναδικός από το Big-3 που θα έχει 4/4 παρουσίες σε προημιτελικούς σε Grand Slam του 2019.

Στο Australian Open έφτασε στον τελικό, στο Roland Garros ήταν νικητής, στο Wimbledon αποκλείστηκε στον ημιτελικό και στο US Open είναι στον προημιτελικό.

Αυτός μάλιστα είναι και ο 40ος προημιτελικός του σε Grand Slam και μετράει φυσικά τους περισσότερους (13) στο Παρίσι και στο Roland Garros.

Στα στατιστικά του αγώνα που κράτησε 2.48' ο Ναδάλ είχε 11-10 άσους, 6/11 μπρέικ πόιντ έναντι 2/3, 37-33 winners και 26-40 αβίαστα λάθη.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Ναδάλ θα φτάσει στο 3-1 με μπρέικ αλλά ο Τσίλιτς θα μειώσει σε 3-2 επίσης με μπρέικ. Ο Ισπανός θα πάρει πίσω το μπρέικ (4-2) και θα οδηγήσει το σετ στο 5-3 και στο 6-3.

Ένα μόνο μπρέικ είχε το 2ο σετ αλλά έφτανε για να έρθει η ισοφάριση. Ο Κροάτης προηγήθηκε με 1-3 (μπρέικ) και με 4-1 και θα κερδίσει το σετ με 6-3.

O Ναδάλ θα προηγηθεί με μπρέικ (3-1), o Τσίλιτς θα παλέψει αλλά θα χάσει και το 5ο (4-1) και το σετ έχει πάρει το δρόμο του... Με μπρέικ θα κάνει το 5-1 και θα κερδίσει με 6-1.

Στο 4ο ξεκινά με μπρέικ ο Ναδάλ (1-0) και με νέο μπρέικ θα φτάσει στο 3-0! Ο Τσίλιτς έχει ευκαιρία για μπρέικ ποιντ στο 4ο γκέιμ αλλά την "σβήνει" ο Ισπανός και θα κάνει το 4-0.

O Κροάτης παρά τα λάθη του θα μειώσει σε 4-1 κερδίζοντας γκέιμ μετά από το 9-0 του Ισπανού! To σετ θα οδηγηθεί στο 5-1.

Με εκπληκτικό πόντο θα φτάσει σε ματς πόιντ και θα σηκώσει όλους τους θεατές όρθιους για να τον χειροκροτήσουν. Θα κερδίσει με 6-2.