Λίγες ώρες μετά από τον Νόβακ Τζόκοβιτς και η Ναόμι Οσάκα έμεινε εκτός προημιτελικών στο US Open.

Ο περσινός νικητής αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού στη διάρκεια του αγώνα του με τον Βαβρίνκα ενώ η νικήτρια του 2018 ηττήθηκε με 7-5, 6-4 από την Μπενίλτα Μπένσιτς στον 4ο γύρο.

Η Οσάκα που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης δεν ήταν καλή σ' όλο το παιχνίδι και η τενίστρια από την Ελβετία κέρδισε δίκαια και έφτασε για 2η φορά μετά από το 2014 στους "8" στο US Open.

To ... ωραίο της ιστορίας είναι ότι στους "8" του US Open από το top-5 της παγκόσμιας κατάταξης, συνεχίζει μόνο η Σβιτολίνα (Νο5) αφού έχουν αποκλειστεί η Οσάκα (Νο1), η Μπάρτι (Νο2), η Πλίσκοβα (Νο3) και η Χάλεπ (Νο4).

Στο 1ο σετ η Μπένσιτς θα προηγηθεί 1-0 με μπρέικ αλλά με μπρέικ η Οσάκα θα την ισοφαρίσει σε 2-2. Στο πιο καθοριστικό σημείο, στο 11ο γκέιμ, η Μπελίντα θα φτάσει σε νέο μπρέικ για το 6-5 και θα κερδίσει με 7-5!

Στη συνέχεια και στο 2ο σετ η Μπένσιτς θα κάνει μπρέικ για το 3-2, η Οσάκα θα μειώσει από 4-2 σε 5-4 αλλά θα χάσει το παιχνίδι.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 1.27'. Η Ιαπωνέζα είχε 9-0 άσους και 3-6 διπλά λάθη. Είχε όμως 1/1 μπρέικ πόιντ έναντι3 3/7 αλλά και 21-12 αβίαστα λάθη.

Οι winners ήταν 29-26 υπέρ της νικήτριας.

Η Μπένσιτς θα παίξει με την Ντόνα Βέκιτς στον προημιτελικό. Η τενίστρια από την Κροατία είναι για πρώτη φορά στα προημιτελικά αφού κέρδισε με ανατροπή 6-7 (5), 7-5, 6-3 την Γκέργκες.

Back in the QF! @BelindaBencic defeats World No. 1 Osaka 7-5, 6-4 to reach the QF stage in Flushing Meadows for the first time since 2014...#USOpen pic.twitter.com/U77E34blRi

— US Open Tennis (@usopen) 2 Σεπτεμβρίου 2019