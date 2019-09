Άδοξο ήταν το φινάλε του Νόβακ Τζόκοβιτς στο US Open 2019.

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και περσινός νικητής στη Νέα Υόρκη δεν άντεξε τους πόνους στον ώμο και εγκατέλειψε στο 3ο σετ του αγώνα του 4ου γύρου με τον Σταν Βαβρίνκα.

Ο Ελβετός που είχε κερδίσει την κούπα το 2016 έκανε σπουδαίο παιχνίδι και προηγήθηκε με 6-4, 7-5 και 2-1 στο 3ο σετ με μπρέικ. Σ' εκείνο το σημείο ο Σέρβος πήρε την απόφαση να μην συνεχίσει και αφού συνεχάρη τον Σταν αποσύρθηκε.

Είναι η πρώτη φορά μετά από το 2016 που ο Βαβρίνκα θα είναι στα προημιτελικά του US Open. Είναι η πρώτη φορά μετά από τον Ιανουάριο του 2018 και το Australian Open που ο Τζόκοβιτς δεν θα είναι στους "8" σε Grand Slam όπως επίσης και η 5η (!) από το 2009!

Ο Τζόκοβιτς ένιωθε από ημέρες ενοχλήσεις στον αριστερό του ώμο και έσφιγγε τα δόντια. Ο Βαβρίνκα από την άλλη ήταν εξαιρετικός σ' όλο το παιχνίδι αφού ειδικά στο 2ο σετ κατέφερε να κερδίσει ενώ είχε μείνει πίσω με 4-1 και πλέον θα παίξει την Τρίτη με τον Μεντβέντεφ για τους "4".

Μετά από τον αγώνα ο Ελβετός τόνισε πως είναι χαρούμενος για την εμφάνιση και την πρόκριση αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι ωραίο να φεύγει έτσι ένας πρωταθλητής από το κορτ.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Βαβρίνκα είχε την υπεροχή και το κέρδισε σε 46'.

Έφτασε σε μπρέικ στο 2-3 με τον Τζόκοβιτς να μειώνει από 2-4 και 3-5 σε 4-5 αλλά τον Ελβετό να μην αφήνει την ευκαιρία να πάει χαμένη και να κερδίζει το 10ο γκέιμ μαζί και το σετ.

Ο Τζόκοβιτς είχε 0/3 μπρέικ πόιντ (1/2) και ο Βαβρίνκα είχε 8-0 άσους και 10-6 winners. Αποφασισμένος ο "Νόλε" ξεκίνησε με μπρέικ (2-0) στο 2ο και με άσο φτάνει στο 3-0. Ο Βαβρίνκα με love γκέιμ μειώνει σε 3-1 αλλά ο Σέρβος κερδίζει το 5ο γκέιμ (4-1).

Με μπρέικ θα μειώσει σε 4-3, θα ισοφαρίσει σε 4-4 αλλά ο Τζόκοβιτς θα "σβήσει" μπρέικ ποιντ και θα προηγηθεί με 5-4. Ο Βαβρίνκα με μπρέικ θα κάνει το 5-6 (!) και θα κερδίσει το σετ με 5-7!

Στο 3ο σετ και ενώ ο "Νόλε" είχε δεχτεί ιατρική βοήθεια, οι δυο τους πήραν από ένα γκέιμ και όταν ο Ελβετός έφτασε στο μπρέικ και στο 1-2 ο Σέρβος εγκατέλειψε αφού δεν ήταν στην κατάσταση που θα ήθελε...

Πλέον το US Open ψάχνει νέο κάτοχο και έτσι και φέτος δεν θα έχουμε back to back στους τίτλους κάτι που έχει να συμβεί από την εποχή της κυριαρχίας του Φέντερερ (2004-2008).

Θυμίζουμε ότι οι δυο προημιτελικοί που έχουν ήδη "σχηματιστεί" είναι του Βαβρίνκα με τον Μεντβέντεφ και του Φέντερερ με τον Ντιμιτρόφ.

Την Δευτέρα στο άλλο μέρος του ταμπλό θα παίξουν οι Ρούμπλεφ-Μπερετίνι με τον νικητή να παίζει με τον νικητή του Μονφίς-Αντουζάρ και από την άλλη ο νικητής του Ζβέρεφ-Ζβάρτσμαν θα παίξει με αυτόν που θα κερδίσει στον αγώνα του Ναδάλ με τον Τσίλιτς.

Από τους παίκτες του top-10 συνεχίζουν ο Ναδάλ (Νο2), ο Φέντερερ (Νο3), ο Μεντβέντεφ (Νο5) και ο Ζβέρεφ (Νο6).

6-4, 7-5, 2-1 (ret.)@stanwawrinka returns to the QF after Djokovic retires from the match.#USOpen pic.twitter.com/3cGoWzcE0b

— US Open Tennis (@usopen) September 2, 2019