US Open: Η Κόντα έβγαλε νοκ άουτ την Πλίσκοβα (vid)

Η μαγική χρονιά της Τζοάνα Κόντα στα Grand Slam θα συνεχιστεί και στη Νέα Υόρκη.

Η Αγγλίδα που έπαιξε στον ημιτελικό στο Roland Garros και στον προημιτελικό στο Wimbledon προκρίθηκε στους "8" και στο US Open.

Με ανατροπή και με 6-7 (1), 6-3, 7-5 η Κόντα κέρδισε την Πλίσκοβα η οποία είναι στο Νο3 και είχε 2 σερί παρουσίες στον προημιτελικό και παρουσία στον τελικό του 2016.

Η Κόντα την οποία είχε κερδίσει στον τελικό στο Μαρόκο η Μαρία Σάκκαρη θα παίξει στους "8" με την νικήτρια του αγώνα της Σβιτολίνα με την Κις.

Στο 1ο σετ η Κόντα θα προηγηθεί με 4-3 και 5-4 αλλά η Πλίσκοβα με μπρέικ θα φτάσει στο 5-6!

Η Κόντα θα ισοφαρίσει και θα χάσει με 6-1 στο τάι μπρέικ. Το 2ο σετ άνοιξε με μπρέικ της Πλίσκοβα (1-1), η Κόντα ισοφαρίζει με μπρέικ αλλά η Τσέχα θα προηγηθεί με 2-1 πάλι με μπρέικ.

Από το 1-3 η Κόντα θα ισοφαρίσει με μπρέικ σε 3-3 και πάλι με μπρέικ θα προηγηθεί με 5-3 και θα ισοφαρίσει σε 1-1.

Το 3ο θ΄αρχίσει με 1-2 και 2-3 της Πλίσκοβα.H Κόντα θα φέρει το παιχνίδι στα ίσια (3-3) αλλά με άνεση η Τσέχα θα προηγηθεί με 3-4.

Η Κόντα θα ισοφαρίσει ξανά σε 4-4 και 5-5 και με μπρέικ θα προηγηθεί στο πιο κρίσιμο σημείο με 6-5! Η Αγγλίδα "σβήνει" μπρέικ πόιντ, η Τσέχα "σβήνει" ένα ματς πόιντ αλλά τελικά η Κόντα θα φτάσει στη νίκη με 7-5.

Η νικήτρια είχε 22-7 winners και 43-34 πόντους.

Another upset on Louis!@JohannaKonta defeats Karolina Pliskova in three sets to reach her first #USOpen quarterfinal. pic.twitter.com/vZVNswvr5U

— US Open Tennis (@usopen) 1 Σεπτεμβρίου 2019