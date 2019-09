US Open: Η Γουάνγκ απέκλεισε στον 4ο γύρο την Μπάρτι (vids)

Στα προημιτελικά του US Open θα παίξει για πρώτη φορά η Κιάνγκ Γουάνγκ.

Η Κινέζα που είναι στο Νο18 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε το Νο2 την Άλσεϊ Μπάρτι με 6-2,6-4 και είναι στους "8".

Η τενίστρια από το Τιανζίν υπερείχε σ' όλο τον αγώνα της Μπάρτι η οποία έφυγε σχετικά νωρίς από τη Νέα Υόρκη.

Θυμίζουμε πως η Αυστραλή είχε αποκλείσει την Σάκκαρη στον 3ο γύρο και αυτή θα ήταν η τελευταία της νίκη στο τουρνουά.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 1.22'.Η Μπάρτι είχε 0/9 μπρέικ ποιντ, ποσοστό απίστευτο για μια τέτοια παίκτρια και η Κινέζα είχε 3/6.

Επίσης τα αβίαστα λάθη ήταν 39 για την Μπάρτι και 14 για την Γουάνγκ.

Στα προημιτελικά η Κινέζα θα παίξει με τη νικήτρια του αγώνα της Ουίλιαμς με την Μάρτιτς.

