US Open: Πρόκριση σε 53' για την Σβιτολίνα (vid)

Το ευκολότερο της παιχνίδι έως σήμερα στο US Open είχε στον 3ο γύρο η Ελίνα Σβιτολίνα.

Η Ουκρανή που είναι στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε με 6-2, 6-0 την συμπατριώτισσα της Νταϊάνα Γιαστρέμσκα και είναι για 3η σερί χρονιά στους "16".

Ο αγώνας είχε διάρκεια μόλις 53' και η Σβιτολίνα κέρδισε 54 έναντι 28 πόντους. Η νικήτρια είχε 5/6 μπρέικ πόιντ και η αντίπαλος της 0/2.

Επίσης τα αβίαστα λάθη ήταν 36 για την ηττημένη και 13 για την νικήτρια.

Στον 4ο γύρο θα παίξει με την Μάντισον Κις. Η φιναλίστ του 2017 κέρδισε με 6-3, 7-5 την Σοφία Κένιν και προκρίθηκε στους "16".

Πήρε εύκολα το 1ο σετ αλλά στο 2ο μέτρησε η πείρα και η κλάση της. Βρέθηκε πίσω με 5-4 αλλά με μπρέικ προηγήθηκε με 6-5. "Έσβησε" μπρέικ πόιντ της Κένιν και έφτασε στη νίκη.

Η Κένιν είχε 0/8 μπρέικ πόιντ και η Κις 2/3. Οι winners ήταν 25-9 υπέρ της Κις.

