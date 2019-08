US Open: Στον αγώνα του Φέντερερ ο Κόμπι (pic&vid)

Έναν... εκλεκτό καλεσμένο είχε ο αγώνας του Φέντερερ με τον Έβανς για τον 3ο γύρο του US Open.

Ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες όλων των εποχών στο μπάσκετ, ο Κόμπι Μπράιαντ, που είναι μέρες στη Νέα Υόρκη κατέβηκε στο κορτ για να φωτογραφηθεί με τον "βασιλιά" Ρότζερ και τον Έβανς.

Θυμίζουμε ότι είδε και τον αγώνα της Οσάκα αλλά και αρκετά ακόμη παιχνίδια από το πρόγραμμα της Πέμπτης.

When your allegiance is made pretty clear from the start...

@rogerfederer#USOpen pic.twitter.com/ZTUm7nJpRX

— US Open Tennis (@usopen) 30 Αυγούστου 2019