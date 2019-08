US Open: Οι NBAers αποθεώνουν την Κόκο Γκάουφ (pics)

Στον... ρυθμό της Κόκο Γκάουφ "χορεύουν" και στο US Open.

Η 15χρόνη τενίστρια που έφτασε στον 4ο γύρο του Wimbledon και είχε προκαλέσει θετικά σχόλια από την Μισέλ Ομπάμα και τον Μάτζικ Τζόνσον είναι ήδη στον 3ο γύρο στο US Open και το Σάββατο θα παίξει με το Νο1, την Ναόμι Οσάκα.

Τον αγώνα της με την Μπάμπος ο οποίος έληξε 2-1 υπέρ της είδαν μεταξύ άλλων και δυο άσοι του NBA που έσπευσαν να την συγχαρούν στο twitter.

Ο Τζέιμς Χάρντεν και ο Τζόελ Εμπίντ στηρίζουν την Κόκο και περιμένουν τον αγώνα της με την Οσάκα!

Coco deserves it... Keep fighting!!!!! On to the next one

— Joel Embiid (@JoelEmbiid) 30 Αυγούστου 2019