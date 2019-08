Τον τελευταίο της αγώνα στο απλό σε Grand Slam έδωσε πριν από λίγη ώρα στη Νέα Υόρκη η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια στην αναμέτρηση του 3ου γύρου του US Open ηττήθηκε με 7-5, 6-3 από την Άσλεϊ Μπάρτι (Νο2) και αποκλείστηκε από την συνέχεια του US Open.

Ο αγώνας κράτησε 1.26'. Η Σάκκαρη είχε 38 έναντι 23 αβίαστα λάθη και 4-2 διπλά λάθη. Επίσης είχε 12-17 winners και η Μπάρτι είχε 11-1 άσους.

Τα μπρέικ ποιντ ήταν 1/4 για την Σάκκαρη και 3/6 για την Μπάρτι η οποία κερδίζει την Μαρία για 3η φορά μέσα στο 2019 και για 4η σε 5 παιχνίδια από το 2016 έως σήμερα.

Η Μπάρτι που είναι στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης ήταν από την αρχή το φαβορί και παρά την μεγάλη μάχη της Σάκκαρη πήρε αυτό που ήθελε από τον αγώνα χωρίς να μπει σε περιπέτειες.

Στο 1ο σετ η Μπάρτι θα προηγηθεί με μπρέικ (2-1), θα φτάσει στο 4-2 αλλά η Σάκκαρη θα πάρει πίσω το μπρέικ για το 4-4 και θα προηγηθεί για πρώτη φορά με 5-4.

Η Άσλεϊ θα ισοφαρίσει και με μπρέικ θα προηγηθεί ξανά με 6-5 και θα κερδίσει με 7-5. Η Σάκκαρη είχε 25-14 αβίαστα λάθη και 7-8 winners. Η αντίπαλος της είχε στο 1ο σετ 5-0 άσους!

Στο 2ο σετ η Σάκκαρη θα προηγηθεί με 0-1 και 1-2. Η Ελληνίδα είχε ευκαιρία για μπρέικ στο 4ο γκέιμ αλλά η Αυστραλή το "έσβησε" και ισοφάρισε σε 2-2.

Με μπρέικ θα φτάσει στο 3-2 η Μπάρτι και με winner θα προηγηθεί με 4-2. Η Μαρία θα παλέψει και θα κάνει το 4-3 αλλά η Μπάρτι θα πετύχει το 5-3.

Τελικά η Αυστραλή θα κλείσει το σετ και τον αγώνα με μπρέικ!

