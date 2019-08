US Open: Στους «32» Γκάουφ και Βοζνιάκι (vids)

Στον 3ο γύρο του US Open συνεχίζουν η Καρολίν Βοζνιάκι και η Κόκο Γκάουφ.

Η έμπειρη Βοζνιάκι (Δανία) που έχει φτάσει στους τελικούς του 2009 και του 2014 κέρδισε με 4-6, 6-3, 6-4 την Ντάνιελ Κόλινς και θα είναι για 8η φορά στον 3ο γύρο.

Χρειάστηκε 2.08 για να κάνει την ανατροπή και είχε ένα υπέροχο 2ο σετ στο οποίο και προηγήθηκε με 4-0.

Η Βοζνιάκι είχε μόλις 14 αβίαστα και η αντίπαλος της 46 ενώ δεν έκανε διπλό λάθος με την Αμερικανίδα να έχει 4.

Οι άσοι ήταν 9-2 υπέρ της Κόλινς όπως και οι winners (43-24). H Βοζνιάκι θα παίξει το Σάββατο με την Αντρέσκου.

Από την άλλη η 15χρόνη Κόκο Γκάουφ μετά από τον 4ο γύρο στο Wimbledon είναι και στον 3ο στο US Open και συνεχίζει να γράφει ιστορία.

Η Αμερικανίδα που είχε την θερμή υποστήριξη του κοινού στο Louis Armstrong κέρδισε με 6-2, 4-6, 6-4 την Ουγγαρέζα Τιμέα Μπάμπος και θα παίξει με την Ναόμι Οσάκα για μια θέση στον 4ο γύρο.

Η Γκάουφ είναι η νεότερη παίκτρια που θα παίξει στον 3ο γύρο από το 1996 και έπειτα.

Στο 1ο σετ η Μπάμπος θ΄ανοίξει το παιχνίδι με μπρέικ (0-1) αλλά η Γκάουφ θα ισοφαρίσει με δικό της μπρέικ σε 1-1.

Η Αμερικανίδα πατάει... γκάζι φτάνει στο 4-2 με μπρέικ και κερδίζει με 6-2 το 1ο σετ. Στο 2ο σετ η Κόκο θα προηγηθεί με 3-2 αλλά η Μπάμπος με μπρέικ θα φτάσει στο 3-4 και στο 3-5. Η Γκάουφ μειώνει σε 4-5 αλλά θα χάσει το σετ με 4-6.

H Κόκο ανοίγει το 3ο σετ (1-0) και θα προηγηθεί με 2-1, 3-2 και 4-3. Η Μπάμπος θα ισοφαρίσει ξανά σε 4-4 αλλά η Αμερικανίδα θα κάνει το 5-4 και το 6-4.

Η νικήτρια είχε 9-8 άσους, 4/12 μπρέικ πόιντ έναντι 2/6 και 34-42 αβίαστα λάθη. Οι winners ήταν 32-32!

Ο αγώνας είχε διάρκεια 2.22'.

She keeps moving @CocoGauff defeats Babos in a 3-set thriller to set up a R3 match against Naomi Osaka!#USOpen pic.twitter.com/gJ6C5za4v0 — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2019

WILD stuff on Louis Armstrong Stadium tonight...@TimeaBabos and Gauff are giving it everything they've got!#USOpen pic.twitter.com/BDgSXZO0Lc — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2019

"Come on!" Danielle Collins holds serve after a marathon 10th game to close out the first set 6-4 against Wozniacki!#USOpen pic.twitter.com/6fZ2zfdJD6 — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2019