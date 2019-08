Την 4η παρουσία του στον 3ο γύρο του US Open εξασφάλισε ο Νικ Κύργιος.

Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας κέρδισε με 6-4, 6-2, 6-4 τον Γάλλο Αντουάν Χοάνγκ και προκρίθηκε στους "32".

Ο Κύργιος θα παίξει το Σάββατο με τον Αντρέι Ρούμπλεφ ο οποίος στον 1ο γύρο απέκλεισε τον Στέφανο Τσιτσιπά και στον 2ο τον Σιμόν (αποσύρθηκε στο 1ο σετ).

Στο 1ο σετ ξεκίνησε με μπρέικ για το 1-0 και προηγήθηκε με 3-1. Ο Γάλλος μείωσε σε 5-4 αλλά ο Νικ έφτασε στο 6-4.

Πάλι το 2ο ξεκίνησε με μπρέικ του Κύργιου στο 1ο γκέιμ αλλά είχε και άλλα 2 μπρέικ. Στο 2-1 και στο 4-2 με τον Νικ να "καθαρίζει" γρήγορα το σετ.

Στο 3ο σετ η παράδοση συνεχίστηκε με μπρέικ του Κύργιου στο 1-0 αλλά ο Γάλλος πέτυχε το πρώτο του μπρέικ για να ισοφαρίσει σε 1-1.

Ο Νικ έφτασε στο 4-1 με μπρέικ αλλά ο Αντουάν "απάντησε" με μπρέικ για το 4-2 και ακολουθεί το 5-2. Ενώ όλα δείχνουν εύκολα για τον Νικ ο Γάλλος κερδίζει 2 γκέιμ μειώνει σε 5-4 αλλά θα χάσει με 6-4 το σετ.

Ο Κύργιος ο οποίος θα κάνει ακόμη και κεφαλιά με το μπαλάκι θα αποθεωθεί από το κοινό και είναι πλέον στο χέρι του να κερδίσει τον Ρούμπλεφ και να παίξει και στη 2η εβδομάδα στο US Open.

To παιχνίδι κράτησε 1.58. Ο νικητής είχε 24-3 άσους και ο ηττημένος 9-1 διπλά λάθη και 35-21 αβίαστα λάθη! Οι winners είναι 40-26 για τον Νικ ενώ έχει 6/13 μπρέικ πόιντ έναντι 2/5.

Στον 3ο γύρο προκρίθηκε και ο Γκαέλ Μονφίς ο οποίος επικράτησε με 6-3, 6-2, 6-2 σε 1.23 του Μάριους Κοπίλ.

Ο Γάλλος θα παίξει για τους "16" με τον Καναδό Ντενίς Σαποβάλοφ.

Hear him roar!

Nick Kyrgios is into R3 after defeating Antoine Hoang 6-4, 6-2, 6-4.#USOpen | @NickKyrgios pic.twitter.com/m91tJKqXZB

— US Open Tennis (@usopen) August 30, 2019