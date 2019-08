US Open: Με ανατροπή η πρόκριση της Σερένα (vid)

Με την 97η νίκη της στο US Open η Σερένα Ουίλιαμς προκρίθηκε για 19η φορά σε ισάριθμες συμμετοχές στον 3ο γύρο του τουρνουά της Νέας Υόρκης.

Η Αμερικανίδα με τους 6 τίτλους στο US Open δυσκολεύτηκε κόντρα στην 17χρόνη Κάτριν ΜακΝάλι η οποία κέρδισε με 7-5 και με μπρέικ το 1ο σετ.

Στη συνέχεια ανέβασε... στροφές και με 6-3, 6-1 έκαμψε την αντίσταση της αντιπάλου της και πήρε την πρόκριση.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 1.54. Η Ουίλιαμς είχε 32-16 winners αλλά 28-30 αβίαστα λάθη. Είχε 4/12 μπρέικ πόιντ και η αντίπαλος της 1/1.

Η νικήτρια του αγώνα Ισίε-Μούτσοβα θα παίξει με την Σερένα στον 3ο γύρο.

She’s done it!

Dropping just five points in the third, @serenawilliams closes out compatriot McNally 5-7, 6-3, 6-1 to earn a spot in R3.#USOpen pic.twitter.com/Wl9VvW09Rr

— US Open Tennis (@usopen) August 29, 2019