Σ' ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με 13 μπρέικ ο Νόβακ Τζόκοβιτς κέρδισε με 6-4, 7-6 (3), 6-1 τον Χουάν Λοντέρο και για 14η φορά σε ισάριθμους αγώνες θα προκριθεί στους "32" του US Open.

Ο Τζόκοβιτς τα βρήκε... σκούρα στα 2 πρώτα σετ από τον Αργεντινό ο οποίος δεν ευτύχησε στο 2ο σετ να πάρει τη νίκη στο τάι μπρέικ από τον Σέρβο όπως είχε πράξει πέρσι στον τελικό ο συμπατριώτης του Χουάν Ντελ Πότρο.

Αυτό ήταν το 2ο βήμα του Νόβακ για την υπεράσπιση του τίτλου του και στον 3ο γύρο θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Κούντλα-Λάγιοβιτς. Αξίζει να σημειώσουμε πως στην διάρκεια του αγώνα είχε ενοχλήσεις στον αριστερό του ώμο και θα δείξει στον επόμενο αγώνα του σε τι κατάσταση θα είναι....

Στο 1ο σετ ο Νόβακ θα προηγηθεί με 2-1 αλλά ο Λοντέρο με μπρέικ θα κάνει το 2-3. Η "απάντηση" είναι άμεση και με μπρέικ θα έρθει το 3-3 και το 4-3.

Ο Λοντέρο θα ισοφαρίσει σε 4-4 αλλά ο Τζόκοβιτς με μπρέικ θα πάρει το σετ με 6-4.

Στο 2ο ο Αργεντίνος ξεκίνησε με μπρέικ (0-1) ενώ με νέο μπρέικ θα κάνει το 0-3 αιφνιδιάζοντας τον Σέρβο. Ο Τζόκοβις μειώνει σε 1-3 με μπρέικ και στη συνέχεια σε 2-3 και το παιχνίδι ξεκινάει...

Το 3-3 δια χειρός "Νόλε" με το 2ο του μπρέικ στο σετ και ναι από το 0-3 θα φτάσει στο 4-3. Τρίτο μπρέικ για τον Τζόκοβιτς (5-3) και ο Αργεντινός θα αντιδράσει μειώνοντας σε 5-4 με μπρέικ, που θα είναι το 6ο στο σετ.

Με love γκέιμ θα ισοφαρίσει σε 5-5 αλλά ο Τζόκοβιτς θα προηγηθεί ξανά με 6-5 και ο Αργεντίνος θα στείλει το σετ στο τάι μπρέικ.

Εκεί ο "Νόλε" θα φύγει με 4-2 και 6-3 θα κερδίσει και τον επόμενο πόντο και θα φτάσει στο 2-0 σετ.

Το 3ο σετ ανοίγει με μπρέικ του Τζόκοβιτς (1-0). Με μπρέικ "απαντά" και ο Λοντέρο και το ίδιο πράτει και ο "Νόλε" για το 2-1! Ο Σέρβος είναι ασταμάτητος. Κερδίζει τα επόμενα 4 γκέιμ και με μπρέικ στο 7ο φτάνει στη νίκη!

Το παιχνίδι είχε διάρκεια 2.15. Ο Τζόκοβιτς είχε 8/17 μπρέικ πόιντ και ο Λοντέρο 5/8! Οι άσοι ήταν 7-6 υπέρ του Τζόκοβιτς όπως και οι winners 35-24. Τα αβίαστα λάθη... βάρυναν τον Αργεντινό ο οποίος είχε 43-35.

Ο Σέρβος κερδισε 102 και ο αντίπαλος του 82 πόντους.

No stopping Nole! The defending champ battles past Juan Ignacio Londero in straight sets to go 14-0 in R2 matches at the #USOpen.@DjokerNole pic.twitter.com/YMRGryk4BG — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2019

Back on track. Novak Djokovic gets the double break back and leads Londero 4-3 in the second.@DjokerNole | #USOpen pic.twitter.com/dpbBQKLE2F — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2019

22 shot rally to close out the set @DjokerNole takes the first set 6-4 over Londero...#USOpen pic.twitter.com/dCHj5XqD9M — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2019

We've got our first hot shot under the roof this evening...@DjokerNole | #USOpen pic.twitter.com/KOhI3ThFrT — US Open Tennis (@usopen) August 28, 2019