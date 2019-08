US Open: Η Σβιτολίνα απέκλεισε για 3η φορά την Βένους (vids)

Την 3η νίκη της επί της Βένους Ουίλιαμς και την 4η σερί πρόκριση της στο 3ο γύρο του US Open πέτυχε η Ελίνα Σβιτολίνα.

Η Ουκρανή που είναι στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης και έχει ανοδικές τάσεις κέρδισε με 6-4, 6-4 την πολύ καλή Βένους η οποία ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο 20ο US Open της καριέρας της.

Το 2ο σετ ήταν συγκλονιστικό! Η Αμερικανίδα με τα 2 US Open θ' αντιδράσει και θα προηγηθεί με 3-0! Η Ουκρανή όμως θα πετύχει ολική ανατροπή και με 5 σερί γκέιμ θα προηγηθεί με 5-3.

Το 9ο γκέιμ ήταν το καλύτερο του αγώνα! Η Βένους "έσβησε" 5 ματς πόιντ της Ελίνα! Το γκέιμ κράτησε 15' και είχε 8 ισοπαλίες. Τελικά με δυσκολία η Σβιτολίνα πήρε το 10ο γκέιμ και μαζί και το παιχνίδι.

Οι άσοι ήταν 3-3, οι winners 29-14 για τη Βένους, αλλά τα αβίαστα λάθη 46-22 κατά της Βένους! Η Σβιτολίνα είχε 4/17 μπρέικ πόιντ και η Ουίλιαμς 2/6.

Στον 3ο γύρο η Σβιτολίνα θα παίξει με την νικήτρια του αγώνα Πέτερσον-Γιαστρέμσκα.

What. A. Match!

On her sixth match point, @ElinaSvitolina closes out Venus Williams 6-4, 6-4 to reach R3 and improve to 3-1 lifetime against the American.#USOpen pic.twitter.com/7okfBOjoDC

— US Open Tennis (@usopen) August 28, 2019