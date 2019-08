US Open: Για 19η φορά στον 3ο γύρο ο Φέντερερ (vid)

Για 19η φορά σε ισάριθμες συμμετοχές του στο US Open ο Ρότζερ Φέντερερ προκρίθηκε στον 3ο γύρο.

Ο Ελβετός στο 100ο παιχνίδι του στο τουρνουά κέρδισε με 3-6, 6-2, 6-3, 6-4 τον Νταμίρ Τζουμούρ και θα είναι στους "32".

Το παιχνίδι κράτησε 2.02 και ο Βόσνιος ήταν αυτός που ξεκίνησε ιδανικά και πήρε το 1ο σετ. Ο Τζουμούρ έφτασε σε μπρέικ στο 0-2 και στο 0-4 ο Φέντερερ μείωσε σε 1-4 με μπρέικ αλλά δεν κατάφερε να επιστρέψει...

Στο 2ο σετ ο Φέντερερ θα προηγηθεί με μπρέικ (2-0) και με 4-1 και θα κλείσει το σετ πάλι με μπρέικ για το 6-2. Στο 3ο πάλι είχαμε μπρέικ στο 2-0 και ο Φέντερερ έφτασε εύκολα στο 4-1 και στο 6-3.

Στο τελευταίο ο Βόσνιος δέχτηκε μπρέικ για το 2-1 και αν και πίεσε και μείωσε σε 5-4 δεν απέφυγε την ήττα.

Στον επόμενο γύρο θα παίξει είτε με τον Πούιγ είτε με τον Έβανς.

O Φέντερερ είχε 16-2 άσους, 58-26 winners και 45-40 αβίαστα λάθη. Έφτασε σε 5/9 μπρέικ πόιντ έναντα 2/8.

