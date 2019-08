US Open: Για 7η φορά στον 3ο γύρο ο Νισικόρι (vids)

Για 7η φορά σε 10 παρουσίες στο US Open ο Κέι Νισικόρι είναι στον 3ο γύρο στο τουρνουά της Νέας Υόρκης.

Ο Ιάπωνας τενίστας κέρδισε με 6-2, 4-6, 6-3, 7-5 τον Μπράντλεϊ Κλαν (ΗΠΑ) και είναι στους "32".

Για την ιστορία ο Νισικόρι είχε φτάσει στον τελικό του 2014 και στους ημιτελικούς του 2016 και 2018 και έχει πλέον σε 10 παρουσίες 25-9 νίκες.

Από την άλλη ξεκούραστη πρόκριση στον 3ο γύρο πήρε ο Βούλγαρος Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ αφού πέρασε χωρίς αγώνα το εμπόδιο του Τσόριτς που δεν "κατέβηκε" στο κορτ λόγω τραυματισμού.

