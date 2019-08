Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του US Open πραγματοποίησε ο Ράφα Ναδάλ στην πρεμιέρα του στο τουρνουά της Νέας Υόρκης.

Ο Ισπανός (Νο2) κέρδισε με 6-3, 6-2, 6-2 τον Αυστραλό Τζον Μίλμαν και προκρίθηκε στον 2ο γύρο.

Ο Ναδάλ έφτασε τις 59 νίκες σε 15 συμμετοχές του στο US Open και απέναντι στον Θανάση Κοκκινάκη (3-1 σετ τον Ιβάσκχα, 1η νίκη σε Grand Slam από το 2015) που είναι ο επόμενος αντίπαλος του θα ψάξει την 60η και την πρόκριση στον 3ο γύρο.

Για τον Ναδάλ αυτή ήταν η 15η νίκη σε ισάριθμους αγώνες στον 1ο γύρο.

Στο 1ο σετ ο Ναδάλ θα φτάσει με μπρέικ στο 3-1, θα προηγηθεί με 5-2 και θα κάνει εύκολα το 1-0 (6-3).

Στο 2ο η "μάχη" είναι αμφίρροπη στην αρχή της. Ο Μίλμαν θ'ανοίξει το σκορ (1-0) και θα φτάσουμε στο 2-2. Ο Ναδάλ με μπρέικ θα πάρει προβάδισμα (3-2) και με νέο μπρέικ (5-2) θα "καθαρίσει" το σετ.

Το 3ο ανοίγει με μπρέικ (1-0) ενώ ο Αυστραλός θα δεχτεί και 2ο στο 3-0. Δυο άσοι θα οδηγήσουν τον Ισπανό στο 4-0 ενώ ο Μίλμαν θα μειώσει σε 4-1. Ο Τζον θα κάνει το 5-2 αλλά ο Ναδάλ θα τελειώσει το παιχνίδι!

Ο Ναδάλ είχε 5/15 μπρέικ ποιντ και ο αντίπαλος του 0/3. Οι winners ήταν 21-17 υπέρ του Ισπανού ενώ ο Ναδάλ είχε 31 αβίαστα έναντι 22. Οι πόντοι ήταν 93-70.

Σ' άλλο παιχνίδι ο Γκαέλ Μονφίς κέρδισε με 7-6 (2), 6-4, 6-4 τον Ισπανό Ράμος Βινόλας και θα παίξει με τον Ρουμάνο Μάριους Κοπίλ.

Στον 2ο γύρο πέρασε και ο Ντένις Σαποβάλοβ ο οποίος νίκησε τον νεαρό συμπατριώτη του Καναδό Φέλιξ Αλιασίμ με 6-1, 6-1,6-4.

