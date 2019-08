US Open: Με ανατροπή η Βοζνιάκι (vid)

Στον 2ο γύρο του US Open προκρίθηκε η φιναλίστ του 2009 και του 2014 Καρολίν Βοζνιάκι.

Η τενίστρια από τη Δανία που είναι στο Νο19 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε με 1-6, 7-5, 6-3 την Κινέζα Ζανγκ σε 2.08.

Η Βοζνιάκι είχε 26-34 αβίαστα λάθη και 34-37 winners. Πήρε 85 αντί 81 πόντων και έφτασε σε 3/6 μπρέικ ποιντ έναντι 3/8 της Κινέζας.

Στον επόμενο γύρο θα παίξει με την Κόλινς.

When there’s a Woz, there’s a way @CaroWozniacki overcomes Wang 1-6, 7-5, 6-3 to advance to R2...#USOpen pic.twitter.com/VlLqpLkNif

— US Open Tennis (@usopen) 27 Αυγούστου 2019