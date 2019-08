Σε κακό δαίμονα των παικτών του top-10 σε πρεμιέρες Grand Slam τείνει να εξελιχθεί ο Τόμας Φαμπιάνο.

Ο Ιταλός που είναι στο Νο87 της παγκόσμιας κατάταξης στο Wimbledon και στον 1ο γύρο είχε αποκλείσει τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Λίγους μήνες αργότερα στη Νέα Υόρκη και στο US Open κέρδισε με 6-4, 3-6, 6-3, 6-2 το Νο4 του κόσμου τον Ντομινίκ Τιμ και τον έθεσε εκτός συνέχειας από τον 1ο γύρο.

Ο 30χρόνος επικράτησε σε 2.23 έχοντας 114 κερδισμένους πόντους έναντι 97 του Αυστριακού.

Ο Τιμ είχε 41-29 winners αλλά και 48-20 αβίαστα λάθη τα οποία και του στοίχισαν!

Ήδη στον 1ο γύρο του US Open έχει αποκλειστεί το Νο4 (Τιμ), το Νο8 (Τσιτσιπάς) και το Νο10 ο Αγκούτ.

Προκρίθηκε ο Ζβέρεφ

Την... γλίτωσε όμως ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ που είχε και αυτός μείνει εκτός στον 1ο γύρο στο Wimbledon όπως οι Τσιτσιπάς και Τιμ.

Ο Γερμανός δυσκολεύτηκε αλλά κέρδισε με 6-1, 6-3, 3-6, 4-6, 6-2 τον Μολδαβό Ράντου Άλμποτ σε 3.10.

Ο Ζβέρεφ αν και προηγήθηκε με 2-0 σετ ισοφαρίστηκε σε 2-2 αλλά ήταν σοβαρός στο 5ο σετ και πήρε την πρόκριση.

Είχε 49-27 winners και 57-59 αβίαστα λάθη.

Thomas Fabbiano shocks Dominic Thiem, defeating the No. 4 seed 6-4, 3-6, 6-3, 6-2 to advance to R2. #USOpen pic.twitter.com/XFQdEzFBb5

Getting the job DONE@AlexZverev finishes off Radu Albot 6-1, 6-3, 3-6, 4-6, 6-2 to advance to R2.#USOpen pic.twitter.com/AVRDkRarub

— US Open Tennis (@usopen) 27 Αυγούστου 2019