Μετά από τα προημιτελικά στο Australian Open, τον 3ο γύρο στο Roland Garros και τον ημιτελικό στο Wimbledon ο Μπαουτίστα Αγκούτ είπε πρόωρα αντίο στο US Open.

Ο Ρομπέρτο που είναι στο No10 της παγκόσμιας κατάταξης ηττήθηκε με 6-3, 1-6, 4-6, 6-3, 3-6 από τον 32χρόνο Καζάκο Μιχαήλ Κουκούσκιν και αποχαιρετά πρόωρα τη Νέα Υόρκη.

Αντίθετα συνεχίζει ο πρώην top-10 Τζον Ίσνερ που κέρδισε με 6-3, 6-3, 6-4 τον Ισπανό Γκαρσία Λόπεθ.

Στον 2ο γύρο συνεχίζει ο νικητής του 2014 Μάριν Τσίλιτς ο οποίος επικράτησε με 6-3, 6-2, 7-6 (6) του Σλοβάκου Μάρτιν Κλίζαν.

6-3, 6-4, 6-4

2-time quarterfinalist @JohnIsner advances to R2 after getting past Garcia-Lopez in straight sets...#USOpen pic.twitter.com/rZVjjRx6jG

— US Open Tennis (@usopen) 27 Αυγούστου 2019