US Open: Στον 2ο γύρο οι Κβίτοβα και Μπέρτενς (vids)

Η Άλισον Ρισκ έκανε την υπέρβαση της και απέκλεισε από τον 1ο γύρο την κάτοχο δυο τίτλων Grand Slam την Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα.

Η Ισπανίδα πήρε το 1ο σετ με 6-2 και ενώ όλα έδειχναν πως εύκολα ή δύσκολα θα είναι στον 2ο γύρο η Αμερικανίδα έκανε την ανατροπή και με 6-1, 6-3 σε 2'03 πήρε την πρόκριση.

Οι δυο παίκτριες είχαν από 37 αβίαστα λάθη, ενώ η Ρισκ είχε 39-24 winners και 91-82 πόντους.

Από την άλλη η Πέτρα Κβίτοβα (Νο6) έκανε το χρέος αφού κέρδισε με 6-2, 6-4 την επίσης Τσέχα Ντενίσα Αλερτόβα ενώ και η Κίκι Μπέρτενς (Νο7) επικράτησε με 6-4, 6-2 της Ισπανίδας Μπαντόσα.

Η Κβίτοβα θα παίξει με την Πέτκοβιτς και η Ρισκ με την Οσταπένκο για μια θέση στον 3ο γύρο.

Στον 2ο γύρο προκρίθηκε και η Μπένσιτς (No8) που κέρδισε με 6-3, 6-3 την Μινέλα και θ' αντιμετωπίσει πλέον την Κορνέτ.

Get pumped

Alison Riske upends No. 24 seed Muguruza 2-6, 6-1, 6-3 to capture her first match win at Flushing Meadows since 2013.@Riske4rewards | #USOpen pic.twitter.com/ruGbBwOvae

— US Open Tennis (@usopen) 27 Αυγούστου 2019