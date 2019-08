Δυσκολεύτηκε αλλά νίκησε ο Φέντερερ (vids)

Η αλήθεια είναι πως όποιος διάβαζε πως ο Ρότζερ Φέντερερ έπαιζε με τον Ινδό νούμερο 190 στον κόσμο, Σαμίτ Ναγκάλ, μπορεί να σκεφτόταν να μην πάει να δει καν τον αγώνα, με την λογική του ότι ο Ελβετός θα κέρδιζε εύκολα. Όσοι όμως μπήκαν σε αυτή την λογική έχασαν, καθώς το ματς κράτησε σε μια σχετική αγωνία όσους το είδαν, με τον Φέντερερ να παίρνει τη νίκη, αλλά να χάνει σετ. Το 3-1 (4-6, 6-1, 6-2, 6-4) θα μπορούσε να αφήσει και τους δύο ικανοποιημένους. Τον νικητή γιατί συνεχίζει φυσικά στην διοργάνωση, όπου και θα αντιμετωπίσει τον Βόσνιο Νταμίρ Τζουμούρ, αλλά και τον ηττημένο γιατί πάλεψε τόσο απέναντι σε έναν τεράστιο αντίπαλο.

4-6, 6-1, 6-2, 6-4@rogerfederer gets his 40th win of the year after rallying to defeat spirited qualifier Sumit Nagal!#USOpen pic.twitter.com/3LBjNp0hrn

— US Open Tennis (@usopen) August 27, 2019