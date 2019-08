Είναι γεγονός. Ο Ινδός Σαμίτ Ναγκάλ κέρδισε σετ από τον Ρότζερ Φέντερερ στον 1ο γύρο του US Open.

Ο Ελβετός δεν ήταν στα καλύτερα του στο 1ο σετ του 1ου του αγώνα στη Νέα Υόρκη και ο Ινδός κάνοντας του μάλιστα και 2 μπρέικ (2-1, 4-5) πήρε αυτό που ήθελε!

Ο Σαμίτ είναι στο Νο190 της παγκόσμιας κατάταξης και αυτή είναι η κορυφαία θέση του!

Αυτή είναι η πρώτη του συμμετοχή σε κυρίως ταμπλό Grand Slam αλλά ως Boy είχε φτάσει το 2015 στον τελικό του US Open στο διπλό και είχε κερδίσει τον τίτλο!

Ο Ινδός πάντως έγραψε... ιστορία και μάλιστα στο μεγαλύτερο κορτ του κόσμου, το "Άρθουρ Ας".

A stunner on Ashe!

World No. 190 Sumit Nagal puts together a spirited performance to take the first set 6-4 off Roger Federer.#USOpen pic.twitter.com/hja7KhyXvE

— US Open Tennis (@usopen) August 27, 2019