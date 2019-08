Φυσικό είναι ο αγώνας της Σερένα Ουίλιαμς με την Μαρία Σαράποβα να είναι πόλος έλξης στην πρεμιέρα του US Open 2019.

Στις εξέδρες του μεγαλύτερου σταδίου στον κόσμο του "Arthur Ashe" είναι αθλητές, πολιτικοί αλλά και άνθρωποι της τέχνης.

Η κάμερα εντόπισε μεταξύ άλλων τον διάσημο πρώην πυγμάχο Μάικ Τάισον αλλά και τον φημισμένο σκηνοθέτη και Νεουορκέζο Σπάικ Λι.

Mike and Spike@MikeTyson and Spike Lee are in the house tonight...#USOpen pic.twitter.com/x51f9fdxYL

— US Open Tennis (@usopen) August 27, 2019