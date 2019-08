Την 79η νίκη της στην 21η συμμετοχή της στο US Open πέτυχε η Βένους Ουίλιαμς.

Η Αμερικανίδα σούπερ σταρ του τένις που έχει κερδίσει δις το US Open επικράτησε στην πρεμιέρα της με 6-1, 6-0 την Κινέζας Σαισάι Ζενγκ σε 1.01.

Η Βένους στον επόμενο γύρο θα "συναντήσει" το Νο5 την Ελίνα Σβιτολίνα.

Θυμίζουμε ότι η Αμερικανίδα τόσο στο Roland Garros όσο και στο Wimbledon που προηγήθηκαν αποκλείστηκε στον 1ο γύρο.

