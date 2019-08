US Open: Στον 2ο γύρο η Πλίσκοβα (vid)

Δυσκολεύτηκε αλλά προκρίθηκε στον 2ο γύρο το Νο3 του κόσμου, η Καρολίνα Πλίσκοβα.

Η Τσέχα που "φλερτάρει" ακόμη και με την 1η θέση στην παγκόσμια κατάταξη κέρδισε στον 1ο γύρο με 7-6 (6), 7-6 (3) την συμπατριώτισσα της Τερέζα Μαρτίνκοβα και θα παίξει για την πρόκριση στον 3ο με την Bolkvadze.

No. 3 seed Karolina Pliskova survives a tight match with Tereza Martincová, defeating the 7-6(6), 7-6(3).@KaPliskova | #USOpen pic.twitter.com/sqGZ5VhgLV

