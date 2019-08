Με ... φόρα από τον τίτλο που κατέκτησε στο Σινσινάτι ξεκίνησε στο US Open ο Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Ρώσος που είναι πλέον στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε με 6-4, 6-1, 6-2 τον Ινδό Πράινες Γκουνεσβάραν και είναι στον 2ο γύρο.

Αυτή είναι η 3η συμμετοχή του στο US Open και η καλύτερη στιγμή του είναι η πρόκριση στους "32" το 2018.

Πιο εύκολο έργο είχε ο φιναλίστ του 2014 Κέι Νισικόρι. Ο σπουδαιότερος Ιάπωνας τενίστας με 6-1 στο 1ο τον Μάρκο Τρουγκέλιτι και ενώ στο 2ο ήταν στο 4-1 υπέρ ο Αργεντίνος αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού.

