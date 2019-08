Μόλις για 3η φορά από το 2007 και έπειτα αποκλείστηκε από τον 1ο γύρο στο US Open η Αντζελίκ Κέρμπερ.

H νικήτρια του 2016 βρήκε το ...μπέλα της με την Κριστίνα Μλαντένοβιτς. Η τενίστρια από τη Γαλλία πήρε σπουδαία πρόκριση στον 2ο γύρο εις βάρος της Γερμανίδας κερδίζοντας την με 7-5, 0-6, 6-4.

Η Μλαντένοβιτς που έχει... ειδίκευση στο διπλό και εκτός των άλλων είναι και το κορίτσι του Ντομινίκ Τιμ ξεκίνησε δυνατά τον αγώνα αλλά στο 2ο σετ η Κέρμπερ ξέσπασε και ισοφάρισε σε 1-1.

Πιο ψύχραιμη στα κρίσιμα σημεία η Κριστίνα πήρε τη νίκη και την πρόκριση στον 2ο γύρο εκεί όπου θα παίξει με την συμπατριώτισσα της Φιόνα Φέρο.

She's done it @KikiMladenovic upsets No. 14 seed Kerber 7-5, 0-6, 6-4 on the Grandstand to reach R2.#USOpen | #WomenWorthWatching pic.twitter.com/gN4wCBULXJ

— US Open Tennis (@usopen) August 26, 2019