Δεν στοίχισε στην Άσλεϊ Μπάρτι το πολύ κακό ξεκίνημα της στο US Open.

Στον αγώνα του 1ου γύρου με την Ζαρίνα Ντίγιας από το Καζακστάν μπήκε νωθρά και χωρίς να το καταλάβει έχασε το 1ο σετ με 6-1.

Εν συνεχεία όμως η Αυστραλή που είναι Νο2 στον κόσμο και κέρδισε και πριν από λίγους μήνες το Roland Garros επικράτησε με 6-3, 6-2 και πήρε την πρόκριση.

Στον 2ο γύρο θα παίξει με την Αμερικανίδα Ντέιβις.

Με νίκη ξεκίνησε και η κορυφαία τενίστρια της Αγγλίας η Τζο Κόντα. Στον 1ο γύρο κέρδισε με 6-1, 4-6, 6-2 την Ρωσίδα Κασάτκινα μετά από 2.02 ώρες και θ' αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση την Γκασπαριάν.

