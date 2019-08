Σβτιλονίνα -Μονφίς: Ζευγάρι στη ζωή, μαζί και στην προπόνηση (pics&vid)

Εκείνη από την Ουκρανία και στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης. Αυτός από την Γαλλία που είχε φτάσει στο παρελθόν στο Νο6.

Από τις αρχές του 2019 ο Γκαέλ Μονφίς και η Ελίνα Σβιτολίνα είναι ζευγάρι και δεν το κρύβουν.

Φωτογραφίζονται μαζί, ταξιδεύουν μαζί και οι Αμερικανοί τους έβαλαν το Σάββατο να προπονηθούν και μαζί στο US Open λίγο πριν από την πρεμιέρα τους.

Η Σβιτολίνα είναι τα δυο τελευταία χρόνια στον 4ο γύρο στο US Open ενώ ο Μονφίς έχει παίξει στον ημιτελικό του 2016.

https://t.co/hy5ODLMV8x published an interview with Gael and me. It is available only in Ukrainian and Russian, but feel free to check out their stunning photoshttps://t.co/fgePTNLcxf pic.twitter.com/AiCsHR6FdV

— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 1 Αυγούστου 2019