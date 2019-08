Είκοσι χρόνια από το πρώτο της Σερένα (vid)

Για 19η φορά θ' αγωνιστεί στο US Open η Σερένα Ουίλιαμς η οποία μαζί με την Κρις Έβερτ έχει τους περισσότερους τίτλους στην Open Era.

Η Αμερικανίδα έχει κατακτήσει 6 τίτλους με πρώτο αυτόν του 1999 απέναντι στην Μαρτίνα Χίνγκις.

Συμμετείχε για πρώτη φορά το 1998 όπου έφτασε στον 3ο γύρο και στη συνέχεια δεν έμεινε ποτέ εκτός προημιτελικών.

Κέρδισε τους τίτλους το 1999, το 2002, το 2008, το 2012, το 2013 και το 2014 ενώ έπαιξε στους τελικούς του 2001, του 2011 και του 2018.

Prior to the 1999 @usopen, @serenawilliams had only been to a Grand Slam Round of 16 once.

She jumped the hurdle with a come-from-behind victory over Conchita Martinez ⤵️

@USTA pic.twitter.com/pdl5T7OG4i

— WTA (@WTA) 24 Αυγούστου 2019