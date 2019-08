Η προπόνηση του Στέφανου και η επίσκεψη της Μαρίας (pic&vid)

Ο χρόνος για την έναρξη του US Open μετράει αντίστροφα και φέτος πάλι στη Νέα Υόρκη η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από δυο παιδιά της.

Η Μαρία Σάκκαρη θα παίξει την Δευτέρα με την Ιταλίδα Καμίλα Τζιόρτζι και ο Στέφανος Τσιτσιπάς την Τρίτη με τον Αντρέι Ρούμπλεφ.

Οι δυο αθλητές προπονούνται σκληρά στα κορτ αλλά για να χαλαρώσουν κάνουν και βόλτες στη Νέα Υόρκη που είναι μαγική κάθε εποχή.

Η Σάκκαρη μάλιστα είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί την περίφημη βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης και έμεινε ενθουσιασμένη. Ο Τσιτσιπάς, που σίγουρα θα ετοιμάσει vlog για την επιστροφή του στο "Μεγάλο Μήλο" συνεχίζει τις προπονήσεις αλλά σε post του ανέφερε πως υπάρχει... χάος στην πόλη!

Rise & Grind @StefTsitsipas doing some work on the practice courts... pic.twitter.com/cR1UHR4lGc

— US Open Tennis (@usopen) 23 Αυγούστου 2019