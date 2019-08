Τον τελικό των γυναικών του 1984 "αναβίωσε" η LEGO λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του US Open.

Η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα κερδίζει με 2-1 σετ την Κρις Έβερτ, την τενίστρια που έφτασε να κερδίσει 6 τίτλους, αλλά σταμάτησε την συλλογή της το 1982.

Σπουδαίος τελικός ανάμεσα σε δυο παίκτριες που σ' εκείνο το τουρνουά ήταν στο Νο1 και στο Νο2 του ταμπλό.

Η Ναβρατίλοβα εκείνη τη χρονιά είχε κερδίσει το Roland Garros, το Wimbledon και το κερασάκι στην ... τούρτα ήταν το US Open.

Moments we can’t LE(t)GO of

Take a trip down memory lane as @Martina and @ChrissieEvert take part in today’s Legends Match...

: 1984 US Open Final pic.twitter.com/nOGdJ4Ovnm

— US Open Tennis (@usopen) 23 Αυγούστου 2019