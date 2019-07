Νέο ρεκόρ στα χρηματικά έπαθλα θα σημειωθεί στο US Open του 2019 το οποίο θα διεξαχθεί από τις 26/8 έως τις 8/9 στη Νέα Υόρκη.

Το ποσό που θα μοιραστεί φέτος σ' όλους τους νικητές είναι νέο ρεκόρ αφού φτάνει τα $57,238,700.

Οι νικητές στο απλό σε άνδρες και γυναίκες θα κερδίσουν από $3,850,000 και οι φιναλίστ από 1.900.000.

Εκείνοι που θα παίξουν στα ημιτελικά θα εισπράξουν από 960,000 και στα προημιτελικά από 500.000.

Τα χρήματα συνολικά αυξήθηκαν κατά 8% σε σχέση με το 2018.

