Το όνομα της είναι Κριστίνα Μλαντένοβιτς. Οι "ειδικοί" του τένις την γνωρίζουν καλά ενώ στην Ελλάδα πολλοί μπορεί να την θυμούνται ως την παίκτρια που κέρδισε η Σάκκαρη για να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του οπεν της Ρώμης, το 2019.

Το όνομα της είναι σέρβικο αλλά αυτή είναι γαλλίδα. Ως γαλλίδα ζει, ως γαλλίδα παίζει, η Γαλλία είναι η πατρίδα της.

Η Κριστίνα από την Δευτέρα (10.6) είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης στο διπλό! Γιατί; Μα γιατί κέρδισε το Roland Garros.

Η κοπέλα του Ντομινίκ Τιμ

Η Μλαντένοβιτς είναι εδώ και χρόνια το κορίτσι του Ντομινίκ Τιμ. Την ημέρα (Κυριακή) που ο Αυστριακός έχανε από τον Ναδάλ στον τελικό του Roland Garros εκείνη έπαιζε στο διπλό και κέρδιζε!

Στο ίδιο τουρνουά, στο ίδιο κορτ. Στο Philippe-Chatrier.

Η 25χρόνη τενίστρια μαζί με την Μπάμπος κέρδισαν με 2-0 σετ τις Κινέζες Ντούαν και Ζεγκ στον τελικό.

Από το Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης έφτασε στο Νο1! Πάντα στο διπλό.

Στην καριέρα της έχει κερδίσει το διπλό στο Roland Garros και το 2016 αλλά και το Australian Open του 2018. 'Εχει παίξει και σε τρεις ακόμη τελικούς, δυο στο Us Open και μια στο Wimbledon.

Κόρη αθλητών, σύντροφος αθλητή

Οι γονείς της είναι Σέρβοι. Ο πατέρας της, ο Ντράγκαν, το 1984 κατέκτησε με την εθνική ομάδα της Γιουγκοσλαβίας στο χάντμπολ το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες.

Η μητέρα της Ντζενίτα στα νιάτα της έπαιζε βόλεϊ σε επαγγελματικό επίπεδο. Σήμερα είναι η προπονήτρια της Κριστίνα στο τένις.

To 1992 ο πατέρας της υπέγραψε σε γαλλική ομάδα και κάπως έτσι η Κριστίνα έφτασε να γίνει... τρικολόρ. Γεννήθηκε ένα χρόνο αργότερα. Την ίδια χρονιά (1993) ήρθε στη ζωή και ο Ντομινίκ Τιμ (είναι μικρότερος της) που το 2017 έγινε και σύντροφος της.

Η 25χρόνη μιλάει 6 γλώσσες και έχει λατρεία και στο βόλεϊ!

Ο Τιμ πρόσφατα δήλωσε ότι έχει βρει τα πάντα στην Κριστίνα ενώ "αποκάλυψε" πως του αρέσει να συζητά μαζί της για τένις.

Έχουν πολλά να πουν το Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης στους άνδρες και το Νο1 (διπλό) στις γυναίκες.