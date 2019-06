Τιμ: «Ο Ναδάλ είναι θρύλος του αθλήματος» (vid)

Ο Ντομινίκ Τιμ πέτυχε σχεδόν τα πάντα και τίποτα στο φετινό Roland Garros.

Κέρδισε και απέκλεισε στον ημιτελικό το Νο1 του κόσμου, τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος είχε 3 σερί κατακτήσεις Grand Slam, έφτασε για 2η συνεχόμενη χρονιά στον τελικό αλλά εκεί ηττήθηκε από τον "Βασιλιά" Ναδάλ.

Ο 25χρόνος Αυστριακός έχει κάθε λόγο να είναι περήφανος για τον 21ο τελικό της καριέρας του (2ος σε Grand Slam) αλλά είναι στεναχωρημένος από την ήττα του έστω και από τον Ισπανό "μύθο".

«Είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή, γιατί έδωσα ό,τι είχα αυτές τις δύο εβδομάδες. Αγαπώ αυτό το τουρνουά με όλη μου την καρδιά, αγαπώ όλους εσάς με όλη μου την καρδιά, η υποστήριξη ήταν εκπληκτική. Συγχαρητήρια Ράφα, είμαι σίγουρα πολύ στεναχωρημένος που έχασα, αλλά είσαι φανταστικός πρωταθλητής, θρύλος του αθλήματος. Δώδεκα φορές εδώ, είναι εξωπραγματικό. Θα δοκιμάσω και του χρόνου», είπε κατά την διάρκεια της απονομής ο Τιμ.

"I gave everything I had. I honestly love this tournament with all my heart."

Same, @ThiemDomi #RG19 pic.twitter.com/XqBnLYN7GD

— Roland-Garros (@rolandgarros) 9 Ιουνίου 2019