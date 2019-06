Για πρώτη φορά στην ιστορία του Roland Garros μετά από το 1973 μια τενίστρια από την Αυστραλία κατέκτησε τον τίτλο στις γυναίκες.

Η Άσλεϊ Μπάρτι ξεκίνησε από εκεί που είχε σταματήσει το 1973 η μυθική Margaret Court αφού κέρδισε το Σάββατο με 6-1, 6-3 την Μαρκέτα Βοντρούσοβα στον τελικό.

Η τενίστρια από την Αυστραλία χρειάστηκε μόλις 1 ώρα και 10΄για να υποτάξει την 19χρόνη Τσέχα.

Η Μπάρτι είχε 26 έναντι 10 winners και έφτασε σε 5 μπρέικ έναντι ενός της Βοντρούσοβα.

Πλέον από την Δευτέρα θα είναι στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης ενώ είχε ξεκινήσει στο Νο8 στην πρεμιέρα της στο Roland Garros.

Αυτός είναι ο 5ος τίτλος της αλλά ο πρώτος Grand Slam.

"I really enjoyed my time here"

We loved having you, Marketa!#RG19 pic.twitter.com/Kv31jRF5N5

— Roland-Garros (@rolandgarros) 8 Ιουνίου 2019