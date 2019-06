Τον πρώτο της τελικό σε Grand Slam θα παίξει το Σάββατο η Άσλεϊ Μπάρτι.

Η τενίστρια από την Αυστραλία που είναι στο Νο8 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε με 6-7 (4), 6-3, 6-3 την Αμάντα Ανισίμοβα η οποία είχε θέσει νοκ άουτ την περσινή νικήτρια Σιμόνα Χάλεπ και θα παίξει στον τελικό του Roland Garros.

Αντίπαλος της θα είναι η Τσέχα Βοντρούσοβα. Είναι η πρώτη Αυστραλή μετά από το 2010 που θα παίξει σε τελικό Roland Garros. Η τελευταία ήταν η Σαμάνθα Στότουρ.

First Australian in the Roland-Garros Final since 2010!@ashbar96 is through, 6-7(4) 6-3 6-3 over Anisimova.

https://t.co/mbqjNYN8ej#RG19 pic.twitter.com/e6JpMu9Qtz

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2019