Με τρομερή εμφάνιση και με διάθεση στα ύψη ο Νόβακ Τζόκοβιτς προκρίθηκε στον ημιτελικό του Roland Garros για 9η φορά στην καριέρα του.

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε με 2.09 με 7-5, 6-2, 6-2 τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και θα παίξει την Παρασκευή στον 2ο ημιτελικό μ' αντίπαλο τον Ντομινίκ Τιμ. \

Αυτή είναι η 35η παρουσία του Σέρβου σε ημιτελικό Grand Slam. Ο Τζόκοβιτς έχει κερδίσει 15 Grand Slam και τα τρία τελευταία στη σειρά!

Η νίκη αυτή είναι η 26 συνεχόμενη σε Grand Slam για το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Γερμανός πάλεψε μόνο στο 1ο σετ απέναντι στον Σέρβο. Ο Ζβέρεφ ξεκίνησε πολύ καλά, προηγήθηκε με 4-5 με μπρέικ αλλά ο Τζόκοβιτς ανέτρεψε το σκηνικό και του πήρε το σετ με 7-5!

Ο Ζβέρεφ είχε 10-1 άσους και 35-24 winners. Τα αβίαστα λάθη του όμως ήταν 40 έναντι 18 του αντιπάλου του όπως και τα διπλά λάθη (8-4).

Η διαφορά τους ήταν στα μπρέικ αφού ο Σέρβος είχε 11 ευκαιρίες και πέτυχε 6 μπρέικ και ο Γερμανός είχε 1/8!

