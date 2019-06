Για πρώτη φορά στην καριέρα της η Άσλεϊ Μπάρτι προκρίθηκε σε ημιτελικό Grand Slam.

Η τενίστρια από την Αυστραλία κέρδισε με 6-3, 7-5 την Αμερικανίδα Μάντισον Κις στον προημιτελικό και έτσι θα "συναντήσει" την Αμάντα Ανισίμοβα στον ημιτελικό του Roland Garros.

Έως σήμερα η μεγαλύτερη επιτυχία της σε Grand Slam ήταν η συμμετοχή της στους "8" του Australian Open του 2019 ενώ στο Roland Garros είχε φτάσει 2 φορές στον 2ο γύρο.

Η Μπάρτι είναι 23 ετών είναι στο Νο8 της παγκόσμιας κατάταξης και έχει 4 τίτλους καριέρας.

Aiming to become the first Aussie in the semi-finals at Roland-Garros since 2016...

Ash Barty takes the first set 6-3 over Keys.

https://t.co/VDCaFTPx5U#RG19 pic.twitter.com/T0AcdSlZQm

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2019