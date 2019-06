Σε 68' η Αμάντα Ανισίμοβα "διέλυσε" με 6-2, 6-4 την περσινή νικήτρια του Roland Garros Σιμόνα Χάλεπ και για πρώτη φορά στην καριέρα της θα παίξει στα ημιτελικά.

Είναι μια 17χρόνη που έχει τις ρίζες της στη Μόσχα αλλά γεννήθηκε στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ είναι στο Νο51 της παγκόσμιας κατάταξης αλλά με συνοπτικές διαδικασίες κατάφερε να θέσει εκτός συνέχειας το Νο3 και κάτοχο του τίτλου, τη Ρουμάνα, Σιμόνα Χάλεπ.

Η Αμερικανίδα κέρδισε πολύ εύκολα το 1ο σετ απέναντι στην "αγνώριστη" Ρουμάνα. Στο 2ο η Ανισίμοβα έφτασε στο 4-1 αλλά η Χάλεπ ισοφάρισε σε 4-4 χωρίς να ολοκληρώσει την ανατροπή και έχασε με 6-4.

Η Ανισίμοβα εκμεταλλεύτηκε τις 4 από τις 7 ευκαιρίες που είχε για μπρέικ και η Χάλεπ μόλις την μια από τις επτά.

Στον ημιτελικό θα παίξει με την Άσλεϊ Μπάρτι.

The teen upsets defending champion Halep 6-2 6-4 to reach semi-finals.

No holding back.

Anisimova goes up 6-2 against Halep.



