Ο Νίκολα Μαού χάνει από τον Μάγιερ στον τρίτο γύρο του Roland Garros κι ο γιος του τρέχει να τον αγκαλιάσει για να τον παρηγορήσει.

Μπροστά σ' αυτήν την εικόνα ο 32χρονος Αργεντίνος Λεονάρντο Μάγιερ δεν αντέχει και ξεσπά σε δάκρυα όντας εμφανώς συγκινημένος.

What a beautiful moment

Nicolas Mahut is hugged by his son after a third round defeat to Leonardo Mayer, who was also reduced to tears #RG19 pic.twitter.com/XEvIXRNYBH

